Başkan Kılıç'tan 8 Mart mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılıç'tan 8 Mart mesajı - Son Dakika

Başkan Kılıç'tan 8 Mart mesajı

6 saat önce

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Kılıç'tan 8 Mart mesajı, System.String[]

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Kadınların sosyal yaşamın ve aile hayatının vazgeçilmez bir unsur olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "İslam'da hem de Türk geleneğinde kadına büyük değer verilmiştir" dedi.


Başkan Kılıç yayımladığı mesajda, "Aile kurumunun temel taşı olan kadınlarımız değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusudur. Kadınlarımız, hayatımızın her alanında sınırsız sevgisi, hoşgörüsü, fedakarlığı ve yetiştirdiği evlatlar ile geleceğimizi şekillendiren kutsal varlıklardır. Bizim medeniyetimizin temel direklerinden biri olan kadınlar, asla sosyal hayattan soyutlanamaz. Peygamber Efendimiz asla hanımlarına sert davranmamış, aksine her daim iyi davranarak, şefkatle yaklaşmıştır. Kurtuluş savaşında cephede cephane taşıyan, savaşta askerlerle omuz omuza savaşan şanlı tarihimize isimlerini yazdıran Kara Fatma, Nene Hatun, Şerife Bacı'nın da bir anne bir kadın olduğunu asla unutmamalıyız. Kadına verilen değer, uygar toplum olmanın en önemli göstergesidir. Kadınlarımız, evlatlarımızı taşıyan, dünyaya gelmesine vesile olan ve onları yetiştiren muazzez varlıklardır. Herkes, bu bilinçle kadınlarımıza yaklaşmalı ve davranışlarında ehlisünnet yolundan şaşmamalıdır. Bu vesile ile kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutlarım" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Dünya Kadınlar Günü, Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Dünya Kadınlar Günü'nde kapalı cezaevlerindeki kadın mahkumlar açık görüşten yararlanacak
Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa gerekçelerini açıkladı HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 23:10:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kılıç'tan 8 Mart mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]