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Başkan Kılıç'tan Ankara çıkarması

2 saat önce

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi 28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak olan '11. Kültür, Sanat, Nar ve Yöresel Kurutmalık Festivali'ne davet etti.

Başkan Kılıç'tan Ankara çıkarması, System.String[]

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi 28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak olan '11. Kültür, Sanat, Nar ve Yöresel Kurutmalık Festivali'ne davet etti.


Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik ile birlikte parti genel merkezine ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette Genel Başkan Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcılarını 28-29 Eylül'de yapılacak olan '11. Kültür, Sanat, Nar ve Yöresel Kurutmalık Festivali'ne davet ettiler.


Başkan Kılıç, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne Gaziantep İl Başkanımız Muzaffer Çelik Bey ile ziyarette bulunduk. Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in hayır duasını alarak, önümüzdeki hafta gerçekleştireceğimiz Nar ve Kurutmalık Festivalimize davet ettik. Genel Başkanımızı ve Genel Başkan Yardımcılarımızı aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız. Teşrifleri heyecanımıza heyecan, gücümüze güç katacak. Başta Liderimiz Devlet Bahçeli olmak üzere, Genel Başkan Yardımcılarımız ve Milletvekillerimize şahsımıza göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederim. Bizler 'Kutlu Dava'ya bir ömür, Yunus gibi yüz sürmeye and içmiş kocaman bir aileyiz. Cenab-ı Allah birliğimizi daim, dirliğimizi muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Oğuzeli, Nar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:27 Kaynak: İHA
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