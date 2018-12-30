Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç'tan CHP İlçe Örgütü'ne Yeni Yıl Ziyareti

Başkan Kılıç'tan CHP İlçe Örgütü'ne Yeni Yıl Ziyareti

54 dakika önce

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP Maltepe İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, yeni yılı kutlamak için partililerle buluştu.

Başkan Kılıç'tan CHP İlçe Örgütü'ne Yeni Yıl Ziyareti, System.String[]
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP Maltepe İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, yeni yılı kutlamak için partililerle buluştu. Kılıç, "2019 sosyal demokrasinin ve sosyal adaletin yılı, ikinci 5 yıllık büyük yürüyüşümüzün de görkemli başlangıcı olacak" dedi.

Cumhur İttifakı adayının açıklanması ile birlikte Maltepe'de çalışmalarını ara vermeden sürdüren Belediye Başkanı Ali Kılıç, esnaf ziyaretlerinin ardından CHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe yönetimi ve partililerle bir araya gelen Kılıç, burada bir konuşma yaptı. Partililerin yeni yılını kutlayan Başkan Kılıç, "Maltepe'de başardık, İstanbul'da da başaracağız. Sözümüz söz, en geniş halk ittifakını kurarak Maltepe'nin sosyal demokrasinin yıkılmaz kalesi olduğunu bir kez daha ispatlayacak, İstanbul içinde en yüksek oyu Maltepe'den çıkaracağız. 2019 sosyal demokrasinin ve sosyal adaletin yılı, ikinci 5 yıllık büyük yürüyüşümüzün de görkemli başlangıcı olacak" dedi.

Kılıç, daha sonra partililerle birlikte yeni yıl pastası kesti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:28 Kaynak: İHA

Ali Kılıç, Maltepe, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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