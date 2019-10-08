Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç'tan Emniyet Müdürü Doğan'a ziyaret
Son Dakika Güncel Başkan Kılıç'tan Emniyet Müdürü Doğan'a ziyaret

Başkan Kılıç'tan Emniyet Müdürü Doğan'a ziyaret

55 dakika önce

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeye yeni atanan Emniyet Müdürü Beytullah Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Kılıç'tan Emniyet Müdürü Doğan'a ziyaret, System.String[]

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeye yeni atanan Emniyet Müdürü Beytullah Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Kılıç, Terme'ye yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Doğan'a yeni görevlerinin hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için emniyet güçlerine büyük görevler düştüğünü belirten Kılıç, "Sizlerle birlikte başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Belediye olarak da elimizden gelen desteği sağlayarak huzur ve güven ortamının daha yukarılara çıkacağının düşüncesindeyim. Yeni görevinizin ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Emniyet Müdürü Beytullah Doğan ise ilçede huzur ve düzeni sağlamak, insanların can ve mal güvenliğini korumak için karşılıklı işbirliğiyle çalışacaklarını ifade etti.

Ali Kılıç, Huzur, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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