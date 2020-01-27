Başkan Kılıç'tan 'Kan ver hayat kurtar' kampanyasına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılıç'tan 'Kan ver hayat kurtar' kampanyasına destek - Son Dakika

Başkan Kılıç'tan 'Kan ver hayat kurtar' kampanyasına destek

6 saat önce

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler Belediyesi ve Erenler Kızılay Şubesi tarafından başlatılan Kan Ver Hayat Kurtar' kampanyasına kan bağışında bulunarak destek oldu.

Başkan Kılıç'tan 'Kan ver hayat kurtar' kampanyasına destek, System.String[]

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler Belediyesi ve Erenler Kızılay Şubesi tarafından başlatılan Kan Ver Hayat Kurtar' kampanyasına kan bağışında bulunarak destek oldu.


Erenler Belediye ile Erenler Kızılay Şubesi'nin ortaklaşa "Kan Ver Hayat Kurtar" kampanyası düzenledi. Erenler Belediyesi Düğün Salonunuda gerçekleşen kan bağışı organizasyonuna katılan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi. Kan bağışının önemine değinen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç " İlçemizde bulunan Kızılay Şubesi ile 'Kan Ver Hayat Kurtar' kampanyası başlattık. Biz de bu kampanyaya destek olmak için kan bağışında bulunduk. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. İnsanın ne zaman kana ihtiyacı olacağı belli değildir. Dolayısıyla kan bağışında bulunarak bir değil belki onlarca insanın hayatını kurtarabiliriz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı davranak kan bağışında bulunacaklarına eminim. Kan bağışı kampanyasına katılarak bağışta bulunan tüm vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederim" dedi.


Kızılay Erenler Şube Başkanı Ahmet Özgedik ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Demirağ'ın da hazır bulundukları etkinlikte vatandaşlar kan vererek kampanyaya destekte bulundular. - SAKARYA

Fevzi Kılıç, Kızılay, Erenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:30 Kaynak: İHA
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