Başkan Kılıç'tan rekortmen sporculara ödül

Samsun'un Bafra İlçe Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda Türkiye rekoru kırarak ilçeye büyük onur yaşatan Bafra Belediyesi Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcularını makamında kabul ederek ödüllendirdi.



Başkan Kılıç ziyarette ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girerek gururumuz olan Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini belediyemizde ağırlamaktan onur duyduk. Sporcularımız elde ettikleri başarı ile ülkemizde kendilerinden söz ettirdiler. Övünç kaynağımız olan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum Bu başarılarda emeği olan antrenörlerimizi ve ailelerini kutluyorum" dedi.



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, Erdemli Atış Poligonundaki 10 metre tabanca atışlarında büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerindeki yarışlarda, minik erkeklerde 294 puan alarak yeni Türkiye rekoruna imza atan Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Ahmet Serhat Öztürk birinciliği elde etti .



Aynı branşta Burak Yanıklar da 281 puanla üçüncü oldu. Bu kategoride takım halinde Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Serhat Ahmet Öztürk, Burak Yanıklar, Hasan Ocak'tan oluşan takımı 848 puanla Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.



Minik bayanlar havalı tabanca branşında iki defa Türkiye 2. bir defada Türkiye 1. olan kız takımı ise son seride 4. oldu.



Genç bayanlar havalı tabanca branşında da Bafra'ya ilk madalyayı kazandıran Bilge Alev ise 3 puan farkla final atma şansını kaybetti. - SAMSUN