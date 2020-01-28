Başkan Kılıç'tan siyasi partilere cezaevi ziyareti - Son Dakika

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Buca Cezaevi'nin kaldırılması için çağrısına yanıt veren İYİ Parti ve AK Parti Buca İlçe Başkanlıklarını, CHP İlçe Başkanı Hacer Taş ile birlikte ziyaret etti. AK Parti İzmir Milletvekili ve MKYK Üyesi Mahmut Atilla Kaya'nın da ev sahipliği yaptığı buluşmada, süreç değerlendirmesi yapıldı.



Buca Cezaevi'nin kaldırılması için geçtiğimiz dönemde AK Parti İzmir Milletvekili ve MKYK Üyesi Mahmut Atilla Kaya ile çalışma başlatan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, geride kalan hazırlık sürecinin ardından Buca Belediyesi'nde temsil edilen siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına cezaevi çalışması için ayrı ayrı çağrı yaptı.



Kılıç'ın çağrısına İYİ Parti ve AK Parti'den olumlu yanıt gelirken, MHP'li meclis üyelerine de bilgilendirme yapıldı. Başkan Kılıç, ziyaretlerde, Buca Cezaevi gündemi için ortak iradeye destek veren ve nezaket gösteren tüm partilere teşekkür etti. Ziyaretlerde Kılıç'a CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş da eşlik etti. İYİ Parti Buca İlçe Başkanı Gamze Bilgen Torun ve AK Parti Buca İlçe Başkanı Ali Boyla ile yapılan görüşmelerde, üç ilçe başkanı da Buca'nın ve İzmir'in yararına olacak her projede siyaset gözetmeksizin çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.



AK Parti Buca İlçe Başkanlığı'nda AK Partili Mahmut Atilla Kaya ile bir araya gelen Kılıç, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Ankara'da gerçekleşmesi planlanan görüşme öncesi notlarını aktardı.



Toplantıda Buca Cezaevi ile ilgili yürütülen ortak çalışmanın örnek olacağını ifade eden Kaya, "İzmir'de birlikte çalışabilme noktasında geçmiş dönemde çok sıkıntılar yaşadık; ama yeni siyasi aktörlerimizin daha uzlaşmacı bir üslup ortaya koymasından memnuniyet duyuyoruz. Buca'da yıllardır çözülememiş, kalmış bir problem var. Umarım bu süreç diğer ilçelere de örnek olur. Hep birlikte, uzlaşarak, ortak akılla hareket edeceğiz. Birlikte bu iradeyi ortaya koyduk. Bu kısım, sürecin en önemli kısmı. Bundan sonrasını çözebilmek daha kolay olacak. Hep birlikte Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'ü ziyaret edeceğiz. Bakanlıkta iyi bir çalışma yaparak Buca'yı istediğine kavuşturacağız. Bunlar kronik sorunlar. Bu sorunlar tüm Buca'nın sorunu. Temel problemleri ortadan kaldırmamız lazım" dedi.



Bakanlıkla yürütülecek çalışma öncesi detaylı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Kılıç, "Bakanlıkta gerçekleştireceğimiz görüşme öncesi, Buca Belediye olarak biz de dosyamızı hazırladık. Gerekli altyapı çalışmalarımızı hazırladık. Şimdi bakanımızla görüşmeyi gerçekleştirme kısmı kaldı. Umuyoruz ki bu süreç en kısa sürede çözümlenerek sadece Buca'ya değil tüm İzmir'e nefes aldıracak" diye konuştu.



Kılıç, "Daha önce de defalarca söylediğim gibi hizmetin siyaseti olmaz. Benim hizmet konusunda kesinlikle siyaset yapmayacağıma dair verdiğim taahhüt devam ediyor. Vatandaşımız istediğine kavuşsun, bizim tek isteğimiz odur. Ben tekrar belediye olarak sizin göstermiş olduğunuz irade ve mücadele için teşekkürlerimi sunuyorum. Sizin de söylediğiniz gibi bu sürecin en önemli kısmını bu iradeyle tamamladık. Kentimizin yararına olacak daha birçok projede birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR