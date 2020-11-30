Başkan Kılıç'tan 'talan' açıklaması - Son Dakika

Başkan Kılıç'tan 'talan' açıklaması

30.11.2020 12:58
Başkan Kılıç'tan 'talan' açıklaması, System.String[]

Terme sahilinde Devlet Su İşleri (DSİ) izniyle yapılan kanal ve ırmak ağzı temizleme çalışmalarının "sahiller talan ediliyor" diye kamuoyunu lanse edilmesine Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan yanıt geldi.

Terme sahilinde Devlet Su İşleri (DSİ) izniyle yapılan kanal ve ırmak ağzı temizleme çalışmalarının "sahiller talan ediliyor" diye kamuoyunu lanse edilmesine Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan yanıt geldi. Başkan Kılıç, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini ifade ederek, "Yapılan çalışma keyfi değil, izinle yapılan zaruri bir çalışmadır" dedi.

Dün bazı yerel basın organlarında "Saklı Tatil Köyü Talan Ediliyor" başlığı ile servis edilen habere, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan, "Kamuoyu yanlış yönlendirilerek, belediyenin izinle yapmış olduğu ırmak ve kanal ağzı temizleme çalışmaları, sanki bir doğa katliamı gibi gösterilmeye çalışılıyor. Çalışma tamamen ırmak ağızlarındaki birikintilerin temizlenmesine yönelik" sözleriyle tepki geldi.

Kamuoyu yanlış yönlendirilmek isteniyor

Haberin maksatlı olarak çarpıtıldığını ifade eden Başkan Kılıç, "Yağmur mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçemiz Çavuşoğlu Tesisleri çıkışında bulunan ırmak ve kanalların deniz ile buluştuğu noktada biriken birikinti kum, DSİ'den alınan izinle Fen İşlerimize ait iş makinaları ile kaldırılarak, ilçemizdeki çalışmalarda kullanılmak üzere şantiye alanımızda depolanmaktadır. Bu birikintilerin alınma amacı; yoğun bir yağış sonrası yaşanabilecek sel ve taşkınların önüne geçmektir" diye konuştu.

Keyfi değil, zaruri bir çalışma

Irmak ağızlarında yapılan çalışmanın keyfi değil, zaruri bir çalışma olduğuna dikkat çeken Başkan Kılıç, "Söz konusu haberin iç sayfalarında gerekli izinlerin alınarak, çalışma yapıldığının belirtilmesine rağmen başlıkta 'talan' iddialarının dile getirilmesi bu haberin ne kadar maksatlı olduğunun en büyük göstergesi. DSİ'den alınan izinle gerekli teknik nezaretçi denetiminde yapılan birikinti temizleme çalışmasında doğaya ve çevreye zarar verecek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerimizce azami özen gösterilmiştir. Kıyı çizgisi ve kıyı-kenar çizgisi içindeki malzemeye kesinlikle dokunulmamış, sadece ırmak ve kanalların denizle buluşma noktaları olan ırmak ağzı denilen bölgelerde birikinti ve temizleme çalışmaları yapılmıştır. Çekilen hava fotoğraflarında da çalışmanın tüm açıklığı ile görülmektedir. Yapılan çalışma keyfi değil, zaruri bir çalışmadır. Sanki belediye keyfi bir uygulama yapıyormuş gibi kamuoyu yanlış yönlendirilmeye çalışılmıştır" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Başkan Kılıç'tan 'talan' açıklaması
Başkan Kılıç'tan 'talan' açıklaması
Başkan Kılıç'tan 'talan' açıklaması
Başkan Kılıç'tan 'talan' açıklaması
Başkan Kılıç'tan 'talan' açıklaması

Devlet Su İşleri, Ali Kılıç, yerel, Terme, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kılıç'tan 'talan' açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü
Her şey denetimlerde ortaya çıktı! İstanbul'da 1571 fırın vatandaşı kazıklamış Her şey denetimlerde ortaya çıktı! İstanbul'da 1571 fırın vatandaşı kazıklamış         
12:02
Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı: Başkan bomba gibi Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı: Başkan bomba gibi         
11:44
Fahrizade suikasti insan faktörü olmadan uzaktan kontrollü makineli tüfekle 3 dakikada gerçekleşmiş Fahrizade suikasti insan faktörü olmadan uzaktan kontrollü makineli tüfekle 3 dakikada gerçekleşmiş         
11:39
Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:29
Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi         
10:58
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor         
10:33
Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı         
10:02
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:34
Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı         
09:09
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı         
08:36
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu: 600 oyuncaklı koleksiyonu var Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu: 600 oyuncaklı koleksiyonu var         
08:05
Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı         
08:05
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı         
00:24
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı         
21:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 13:03:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kılıç'tan 'talan' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei