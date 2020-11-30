Başkan Kılıç'tan 'talan' açıklaması - Son Dakika

Terme sahilinde Devlet Su İşleri (DSİ) izniyle yapılan kanal ve ırmak ağzı temizleme çalışmalarının "sahiller talan ediliyor" diye kamuoyunu lanse edilmesine Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan yanıt geldi. Başkan Kılıç, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini ifade ederek, "Yapılan çalışma keyfi değil, izinle yapılan zaruri bir çalışmadır" dedi.

Dün bazı yerel basın organlarında "Saklı Tatil Köyü Talan Ediliyor" başlığı ile servis edilen habere, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan, "Kamuoyu yanlış yönlendirilerek, belediyenin izinle yapmış olduğu ırmak ve kanal ağzı temizleme çalışmaları, sanki bir doğa katliamı gibi gösterilmeye çalışılıyor. Çalışma tamamen ırmak ağızlarındaki birikintilerin temizlenmesine yönelik" sözleriyle tepki geldi.

Kamuoyu yanlış yönlendirilmek isteniyor

Haberin maksatlı olarak çarpıtıldığını ifade eden Başkan Kılıç, "Yağmur mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçemiz Çavuşoğlu Tesisleri çıkışında bulunan ırmak ve kanalların deniz ile buluştuğu noktada biriken birikinti kum, DSİ'den alınan izinle Fen İşlerimize ait iş makinaları ile kaldırılarak, ilçemizdeki çalışmalarda kullanılmak üzere şantiye alanımızda depolanmaktadır. Bu birikintilerin alınma amacı; yoğun bir yağış sonrası yaşanabilecek sel ve taşkınların önüne geçmektir" diye konuştu.

Keyfi değil, zaruri bir çalışma

Irmak ağızlarında yapılan çalışmanın keyfi değil, zaruri bir çalışma olduğuna dikkat çeken Başkan Kılıç, "Söz konusu haberin iç sayfalarında gerekli izinlerin alınarak, çalışma yapıldığının belirtilmesine rağmen başlıkta 'talan' iddialarının dile getirilmesi bu haberin ne kadar maksatlı olduğunun en büyük göstergesi. DSİ'den alınan izinle gerekli teknik nezaretçi denetiminde yapılan birikinti temizleme çalışmasında doğaya ve çevreye zarar verecek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerimizce azami özen gösterilmiştir. Kıyı çizgisi ve kıyı-kenar çizgisi içindeki malzemeye kesinlikle dokunulmamış, sadece ırmak ve kanalların denizle buluşma noktaları olan ırmak ağzı denilen bölgelerde birikinti ve temizleme çalışmaları yapılmıştır. Çekilen hava fotoğraflarında da çalışmanın tüm açıklığı ile görülmektedir. Yapılan çalışma keyfi değil, zaruri bir çalışmadır. Sanki belediye keyfi bir uygulama yapıyormuş gibi kamuoyu yanlış yönlendirilmeye çalışılmıştır" şeklinde konuştu. - SAMSUN