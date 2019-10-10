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Başkan Kılıç'tan Terme'nin gururuna altın

1 saat önce

Terme'nin 'er meydanı'ndaki gururu, Başpehlivan Tanju Gemici, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı makamında ziyaret ederek, başarı hikayesini anlattı.

Başkan Kılıç'tan Terme'nin gururuna altın, System.String[]

Terme'nin 'er meydanı'ndaki gururu, Başpehlivan Tanju Gemici, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı makamında ziyaret ederek, başarı hikayesini anlattı. Başkan Kılıç, Gemici'ye Cumhuriyet altını hediye etti.


Ünlü Başpehlivan Tanju Gemici, baba ocağına gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı makamında ziyaret ederek, Terme'nin geçirdiği sel felaketi ile ilgili üzüntülerini bildirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ardından güreş çalışmaları hakkından bilgi verdi.


Kocaeli'de güreş kariyerini sürdüren Başpehlivan Gemici, "Terme'nin öz evladı olarak, güreş kariyerime devam ediyorum. Birçok pehlivan yetiştiren bir coğrafyadan çıkan bir sporcu olarak, memleketimle gurur duyuyorum. Bu serüvene 1952 Olimpiyat Şampiyonu amcam Hasan Gemici'nin sayesinde çıktım. O Olimpiyat şampiyonu oldu. Ben de inşallah Altın kemeri Samsun Terme'ye getirerek, kariyerime en üst noktaya taşımayı hedefliyorum" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise, "Hemşehrimiz Başpehlivanımız Tanju kardeşimizi makamımızda ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Tanju kardeşimiz bizim övünç kaynağımız. Her platformda göğsümüzü kabartıyor. Kendisine elimizden geldiğince destek oluyoruz. Güreş tarihine adını altın harflerle yazdıracağına inanıyoruz" diye konuştu.


Başkan Kılıç ziyaretin sonunda Başpehlivan Tanju Gemici'ye Cumhuriyet altını hediye etti. - SAMSUN

Ali Kılıç, Terme, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:59 Kaynak: İHA
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