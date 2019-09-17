Başkan Kılıç'tan uzak mahallelere ziyaret

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçe merkezine uzak mahalleleri ziyaret ederek sorunların çözüme kavuşturulması için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Kılıç, mahalle ziyaretinde yaptığı konuşmada, belediye olarak uzak yakın demeden her türlü soruna çözüm üretmek için çalıştıklarını söyledi.

Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile ilçeye bağlı tüm mahallelerin muhtarları ile bir araya gelip sorunları tespit ettiklerini anlatan Kılıç, "Birlikte oluşturduğumuz program dahilinde hareket ediyoruz. Tüm mahallerimizin sorunlarını gidermek için samimi ve yoğun çaba içinde olduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Kılıç, her mahalleyi ziyaret ederek muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya geleceklerini dile getirerek, "Birlikte çözüm arayacak fikir alışverişinde bulunacağız. İlçeye en uzak mahalleye de en yakın mahalleye de eşit mesafedeyiz. Tek gayemiz hizmet üretmek." diye konuştu.

Kılıç'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tokgöz ve Şaban Hüryaşar ile Fen İşleri Müdürü Gökhan Ünal eşlik etti.