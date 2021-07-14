Terme Belediye Başkanı Kılıç, Samsunspor'un 56. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 56 kişiye forma verdi

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Yılport Samsunspor'un 56. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 56 kişiye forma hediye etti.

Kılıç, Yılport Samsunspor'un 56. yıl dönümüne özel olarak çekilişle 56 kişiye forma hediye etti.

Forma kazanan taraftarların bazılarına formalarını teslim eden Kılıç, şehir dışından kazanan taraftarların formalarını da kargoyla gönderileceğini kaydetti.

Kılıç, Yılport Samsunspor'un 56. kuruluş yıl dönümünü farklı bir etkinlikle kutlamak istedikleri belirterek, "Türk futboluna kazandırdığı yıldızları, taraftarı ve oynadığı güzel futboluyla olduğu kadar, futbol camiası içindeki duruşuyla da taraflı tarafsız tüm Türkiye'nin sevgisini ve saygısını kazanan Samsunspor'umuzun 56. kuruluş yıl dönümüm taraftarımızla kutladık. Ayrıca belediyemiz tarafından yapılan etkinlikle kulübümüze küçük de olsa katkımız oldu hem de taraftarlarımızın gönlünü aldık." ifadesini kullandı.