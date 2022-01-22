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Başkan Kılıç, TEKNOFEST'e katılmayı amaçlayan lise öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

Başkan Kılıç, TEKNOFEST'e katılmayı amaçlayan lise öğrencileriyle buluştu

22.01.2022 10:09
Başkan Kılıç, TEKNOFEST'e katılmayı amaçlayan lise öğrencileriyle buluştu

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile imzaladıkları protokol çerçevesinde TEKNOFEST 2022'ye katılmayı amaçlayan lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile imzaladıkları protokol çerçevesinde TEKNOFEST 2022'ye katılmayı amaçlayan lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Uğur Uyar ve öğrencilerle bir araya gelen Kılıç, TEKNOFEST 2022'ye en güzel ev sahipliğini yapmak için her türlü hazırlığa hız verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin hazırladığı projelerle TEKNOFEST'te Terme'yi en iyi şekilde temsil ederek örnek çalışmalara imza atacaklarına inandığını dile getiren Kılıç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Valimiz Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekillerimiz Fuat Köktaş, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı ve Ahmet Demircan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu'nun büyük katkılarını görüyoruz. Biz de Terme olarak TEKNOFEST için proje üreten tüm gençlerimize tam destek sözü veriyoruz. Tüm imkanlarımızla onların yanındayız. Öğrencilerimizin üreteceği tüm projeleri önemsiyoruz." dedi.

TEKNOFEST'in dünyada ve Türkiye'nin dört bir yanında bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş, geleceğin teknolojilerini üreten gençleri bir araya getiren bir festival olduğuna dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"Roketten otonom sistemlere, tarımdan su altı sistemlerine, insansız hava araçlarından yapay zekaya kadar teknolojinin her alanında düzenlenen yarışmalar, dünyanın en büyük teknoloji yarışması TEKNOFEST'te gerçekleştiriliyor. 2021 yılından farklı olarak bu yıl, Hyperloop Geliştirme Yarışması, Dikey İnişli Roket Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması ve Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmaları ilk kez düzenlenecek. Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlere hem kişisel hem de mesleki becerilerini geliştirmeleri için de pek çok imkan sunuyor. Biz de Terme olarak bu bilinçle TEKNOFEST'e hazırlanıyoruz. TEKNOFEST'e kadar tüm projelerimizi tamamlayıp tüm hazırlıkları yaparak ilçe olarak üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğiz."

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Ali Kılıç, Hisarcık, Terme, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Kılıç, TEKNOFEST'e katılmayı amaçlayan lise öğrencileriyle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Kılıç, TEKNOFEST'e katılmayı amaçlayan lise öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
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