Başkan Kılıç tilkiyi elleriyle besledi
Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç
, yolda gördüğü tilkiyi elleriyle besledi
TUNCELİ - Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Maltepe Belediye Başkanlığı'na seçilen Ali Kılıç, ziyaret ettiği memleketi Tunceli
'de karşısına çıkan tilkiyi eller besledi.
31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Maltepe Belediye Başkanlığı'na seçilen Ali Kılıç, memleketi Tunceli'nin Pülümür
İlçesi'ne bağlı Kaymaztepe Köyü'nde bulunan aile kabristanını ziyaret etti.Kılıç, dönüş yolunda Pülümür İlçesi'ne yakın bir noktada yolda bir tilki ile karşılaştı.Tilkiyi elliyle besleyen Kılıç'ın o anları yanında bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Yolda seyir halindeyken bir anda karşılarına tilkinin çıktığını belirten Başkan Kılıç, "Yanımda bulunan arkadaşlardan tilkiye yiyecek bir şeyler getirmelerini rica ettim. Onlar da Pülümür İlçesi'nden aldıkları eti getirdiler. Tilkiyi önce karayolunda ardından da yola yakın bir noktada bulunan yuvasının önünde elimle besledim. Kendisine zarar verilmeyeceğini hissettiği için yanı başımıza kadar sokularak uzattığımız etlerden yedi. O anlarda, kendimi çok mutlu hissettim" dedi.