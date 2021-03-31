Başkan Kılıç: "Vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik" - Son Dakika

Başkan Kılıç: "Vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik"

31.03.2021 17:52
Başkan Kılıç:

Hizmetin her alanda devam ettiğini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

Hizmetin her alanda devam ettiğini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program doğrultusunda, merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı yol ve kaldırımlarda sıkıntı arz eden yerlerde tamir ve bakım çalışmalarını yerine getiriyor.

Hacınabi Mahallesi Hacıahmet Sokak'ta kaldırım ve orta refüj çalışmalarında sona gelindi. Söz konusu sokakta çalışmaların tamamlanmasının ardından yaz programı dahilinde asfaltlanacak. Hacıahmet Sokak'ta 2 bin 132 metrekare kaldırım, 319 metre orta refüj çalışması yapıldı. Altınkaya Mahallesi Ticaret Okulu Sokak'ta 2 bin 500 metrekare yol ve parke kaldırım, Tabakhane Mahallesi Şıhlar 2. Sokak'ta ise parke taşı yol ve kaldırım çalışması devam ediyor.

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerde denetim çalışmalarına ara vermiyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yaptı. Zabıta ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerde gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanlar ve işyerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının kontrolünü gerçekleştirdi.

Vatandaşların için hizmete devam ettiklerini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Fen İşleri Müdürlüğümüz, mevsimin el verdiği ölçülerde birçok alanda çalışmalar gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan kendi alanı ile ilgili olarak gelen talep ve şikayetleri de en kısa sürede cevaplayıp çözüme kavuşturmak için çaba sarf ediyoruz. Belediye olarak halkımızın sağlığını da önemsiyoruz. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Kılıç: Vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik
Başkan Kılıç: Vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik
Başkan Kılıç: Vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik
Başkan Kılıç: Vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik

Fen İşleri Müdürlüğü, Hamit Kılıç, Zabıta, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kılıç: 'Vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cami tuvaletinde kanlar içinde cansız erkek bedeni bulundu Cami tuvaletinde kanlar içinde cansız erkek bedeni bulundu Ramazan'da kırmızı ete ve tavuğa zam yapılmayacak Ramazan'da kırmızı ete ve tavuğa zam yapılmayacak Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı Manavgat'ta meydana gelen dev hortum anbean kameraya yansıdı Manavgat'ta meydana gelen dev hortum anbean kameraya yansıdı Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Sakarya'da aynı aileden 5 kişi koronavirüsten öldü Sakarya'da aynı aileden 5 kişi koronavirüsten öldü Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu
Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı         
18:36
Esnaf için kira, gelir ve ciro kaybı desteğine başvuru süresi uzatıldı Esnaf için kira, gelir ve ciro kaybı desteğine başvuru süresi uzatıldı         
17:56
İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti         
17:53
İzmir'de koca dehşeti! Cani adam karısını boğarak öldürdü İzmir'de koca dehşeti! Cani adam karısını boğarak öldürdü         
17:27
Son Dakika! Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı Son Dakika! Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı         
17:03
Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu         
16:58
Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada         
16:34
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Kavgaya bakarken hayatını kaybetti Kavgaya bakarken hayatını kaybetti         
16:10
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçak, 4 milyon TL'lik yatırımla pide salonu olacak Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçak, 4 milyon TL'lik yatırımla pide salonu olacak         
14:02
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 18:43:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kılıç: "Vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei