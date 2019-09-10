Başkan Kılıç ve Hakan Aysev'den 9 Eylül düeti

İzmir'in kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü, Buca'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Belediye önünden bin metrelik dev Türk bayrağı eşliğinde gerçekleşecek kortejin ardından ünlü opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev İzmir şarkılarını söyledi. "9 Eylül İzmir'in dağlarında çiçekler açtığı gündür" diyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Aysev'le birlikte İzmir Marşı söyledi.



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutanlığında gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı'nın İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuyla taçlandığı 9 Eylül 1922'nin 97'inci yıl dönümü, Buca'da yine muhteşem bir etkinlik programıyla kutlandı. Kutlamalar Buca Belediyesi hizmet binasının önünde toplanan Bucalılar meşaleler ve marşlar eşliğinde yürüyüşe başlandı. Menderes Caddesi üzerinden Kasaplar Meydanı'na doğru ilerleyen kortejde, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte bir kilometrelik dev Türk bayrağı açıldı. Yürüyüşün ardından Kasaplar Meydanı'ndaki müzik şöleni, sanatçılar Aliyar Nihan ve Musa Koçer konserleriyle başladı. Sanatçıların performanslarının ardından ünlü Türk opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev sahne aldı. Hakan Aysev, İzmir şarkılarıyla izleyenleri büyüledi. Aysev konserinin yanı sıra Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde (BBKSM) Özlem Ertuğ & Doruk Çebi Trio'nun sahnesiyle keyifli anlar yaşandı.



9 Eylül İzmir'in dağlarında çiçeklerin açtığı gündür



Hakan Aysev'in isteği üzerine sahneye gelen Başkan Kılıç, Aysev'le birlikte İzmir Marşı'nı söyledi. İzmir'in yeni yaşını kutlayan Başkan Kılıç, "Bugün yalnızca işgalci güçlere karşı attığı ilk kurşunla milli mücadelenin fitilini ateşleyen İzmir'in değil, koca bir ulusun kurtuluş günüdür. Sokaklarda özgürce alınan nefesin, okullarda özgürce verilen eğitimin, camilerde özgürce kılınan namazın ilk günüdür. 9 Eylül İzmir'in dağlarında çiçeklerin açtığı gündür. Bugün bir kez daha İzmirli olmakla, İzmir'de yaşayıp Ata'mızın ilke ve inkılaplarına sahip çıkmakla büyük övünç duyuyoruz. Tarihimizle gururlanırken, bu şehrin güzelliklerini yok edecek politikalara karşı da sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de var gücümüzle karşı duruyoruz. Çünkü biz İzmirliyiz. İzmirli olmak da bunu gerektirir" diye konuştu. - İZMİR