Son Dakika Haberleri: Başkan Kılınç, 102 Yaşındaki Fatma Teyzeye ziyaret
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç, 102 Yaşındaki Fatma Teyzeye ziyaret

Başkan Kılınç, 102 Yaşındaki Fatma Teyzeye ziyaret

6 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 102 yaşındaki Fatma teyzeyi evinde ziyaret ederek hayır duasını aldı.

Başkan Kılınç, 102 Yaşındaki Fatma Teyzeye ziyaret, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 102 yaşındaki Fatma teyzeyi evinde ziyaret ederek hayır duasını aldı.


Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) Yaşlılar Komisyonu tarafından rutin olarak yapılan yaşlı ziyaretlerinin sonuncusuna katılan Başkan Kılınç, 102 yaşında olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Fatma Yalçın'ı ziyaret ederek halini ve hatırını sordu.


Ziyarette Fatma teyzeyle bir süre sohbet eden ve toplumun en kıymetli hazineleri, bilgi, birikim ve tecrübeleriyle ışık tutan büyüklere gereken saygıyı göstermenin herkesin asli görevi olduğunu dile getiren Başkan Kılınç, "102 yaşındaki Fatma Yalçın teyzemizi ziyaret ettik. Yaşlılarımız için yapacağımız her güzel iş, hem vicdani hem de insani sorumluluklarımızı yerine getirmek için bizlere sunulmuş fırsatlardır. Bu ziyaret vesilesiyle, bizleri bu yaşımıza kadar yetiştirip, geleceğe hazırlayan, tecrübelerinden fazlasıyla hissedar olduğumuz tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyor ve huzurlu günler geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.


Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın kendisini ziyaret etmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu söyleyen Fatma Yalçın ise Başkan Kılınç'la bir süre sohbet ederek anılarını anlattı. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:16 Kaynak: İHA
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