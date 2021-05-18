Başkan Kılınç, 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 19 Mayıs ile 25 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm milletin ve özellikle de gençlerin bayramını kutladı.

Başkan Kılınç, "Cumhuriyetin temellerinin atıldığı 1919 yılının 19 Mayıs günü Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün gençlerimize armağan edilen eşsiz bir bayram olarak kutlanmaya devam ediyor. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan başlayıp, Erzurum, Sivas ve Amasya'ya yayılarak tüm ülkeyi saran bağımsızlık ateşi sayesinde özgürlüğünü kimseye bırakmayan cennet ülkemiz, bugün AK Parti'nin doğru ve akıllı politikaları ile dünyanın en saygın ülkelerinden birisi haline gelmiş durumdadır. İnşallah bu anlamlı günün armağan edildiği aydınlık gençliğimiz ile de kısa zamanda her anlamda daha güçlü bir ülke olacağız inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle, gençlerimiz başta olmak üzere tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı ve Gençlik Haftasını en içten dileklerimle kutluyor, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN