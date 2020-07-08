Başkan Kılınç, 9 Eylül Caddesinde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 9 Eylül Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sıkıntı ve taleplerini dinledi.



Cadde üzerinde bulunan işyerlerini tek tek ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, vatandaşın ve esnafların sorun ve önerileri dinledi.



Ziyaretle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Vatandaşlarımız ve ilimizin can damarı esnafımızla iç içe olup sorunlarını dinlemek ve önerilerini almak hizmet bakışımızın önceliklerini teşkil etmektedir. Bu vesileyle bugün 9 Eylül Caddesinde bulunan esnafımıza hayırlı işler bol kazançlar temennisinde bulunup, vatandaşlarımızla sohbet ettik ve öneri ve taleplerini aldık" diye konuştu. - ADIYAMAN