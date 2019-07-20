Son Dakika Haberleri: Başkan Kılınç adını kullanan dolandırıcılara karşı uyardı
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Kılınç adını kullanan dolandırıcılara karşı uyardı

1 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kendi adını kullanarak esnaf ve vatandaşları dolandırmak isteyen kişilere karşı uyarıda bulundu.

Başkan Kılınç adını kullanan dolandırıcılara karşı uyardı, System.String[]
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kendi adını kullanarak esnaf ve vatandaşları dolandırmak isteyen kişilere karşı uyarıda bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve belediyenin adını kullanarak dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, polise şikayette bulundu. Polis dolandırıcılık yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kendi ismini kullanarak hayır kurumları adına para isteyen kişilere itibar edilmemesi için sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Süleyman Kılınç, "Şahsım veya Belediyenin adını kullanarak telefonla hayır kurumları adına para veya yardım talebinde bulunanlara itibar etmeyiniz. Talep edenleri lütfen güvenlik güçlerine bildiriniz" dedi.

Belediye de sosyal medya hesabından, "Esnaf ve vatandaşlarımızdan başkanımızın şahsı ve belediye adına herhangi bir sebeple para talep edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu tür dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemesi hususunda vatandaşlarımızın dikkatli olmasını önemli rica ederiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendilerini MİT elemanı olarak tanıtıp 70 bin liralık soygun yapan ekip tutuklandı Bağ-Kur'luya 3 müjde birden Beylikdüzü'ndeki apartmanda kanlı olay: Eşini ve kayınpederini vurup intihar etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta aynı adımı atmaktan tereddüt etmeyiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 14:29:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kılınç adını kullanan dolandırıcılara karşı uyardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]