Başkan Kılınç, Atatürk Caddesi esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Atatürk Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmaları anlattı.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kılınç, vatandaşların sorun ve önerileri dinledikten sonra, belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette yaptığı değerlendirmede halkla diyaloğun kendileri için çok önemli olduğuna bir kez daha vurgu yapan Başkan Kılınç, "Halkımızın istek ve şikayetlerini dinlemek bizim için çok önemli. Adıyaman'ımızın daha yaşanabilir bir şehir olması ancak bu şekilde mümkün olur. Halkımızla birlikte bu güzel kenti hak ettiği yerlere getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN