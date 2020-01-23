Başkan Kılınç, başarının ekip işi olduğunu söyledi - Son Dakika
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Başkan Kılınç, başarının ekip işi olduğunu söyledi

6 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Başkan Kılınç, başarının ekip işi olduğunu söyledi, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.


Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nü ayrı ayrı ziyaret eden Başkan Kılınç, her iki müdürlüğün çalışanlarıyla çeşitli konularda görüş alış verişinde bulundu. Göreve geldiği ilk günden itibaren daha güzel bir Adıyaman için vatandaş, esnaf ve STK'larla zaman zaman istişarelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, projeleri ile ön plana çıkacaklarını ve projelerin hayata geçirilmesi noktasında şehir genelinin tamamına eşit bir şekilde hizmetlerin götürülmesi gerektiğini belirtti. Daha sosyal ve şeffaf bir yönetim anlayışı içinde olduklarını vurgulayan Başkan Kılınç, "Hemşehrilerimizin gönlüne dokunarak yaptığımız çalışmaların ve insanımıza sunduğumuz hizmetin verimli olmasına dikkat edeceğiz" dedi.


Belediyeciliğin bir ekip işi olduğunu vurgulayan Başkan Kılınç, "Bizler hep beraber daha güzel daha temiz bir Adıyaman için çalışacağız. Vatandaşlarımızın taleplerini hep beraber yanıtlayacağız. Başarı ekip işidir. Bizler en alt kademeden en üst kademeye kadar tüm çalışanlarımızın emeğini görüyor ve biliyoruz. Herkes şehrimize hizmet etmek için çabalıyor ve ter döküyor. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:09 Kaynak: İHA
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