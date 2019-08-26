Başkan Kılınç: "Belediye Başkanlığı Bir Halk Görevidir"

Yoğun mesaisinden geri kalan zamanını vatandaşlarla buluşarak geçiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Belediye başkanlığının bir halk görevi" olduğunu söyledi.



Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yoğun mesaisinden geriye kalan zamanlarını vatandaşlarla buluşarak geçiriyor. Cuma günleri öğleden sonra gerçekleştirilen vatandaş buluşmalarında kendisine gelen talep, öneri, şikayet ve sorunları dinleyip, çözülmesi için ivedi şekilde gerekli birimlere talimatlarda bulunan Başkan Kılınç, Belediye Başkanlığının bir halk görevi olduğunu, başkanlık makamının da halkın evi olduğunu vurguladı.



Görevlerinin, partili ayrımı ya da başka tür bir ayrım yapmadan herkese eşit mesafede yaklaşıp, hizmet götürmek olduğunu da belirten Başkan Kılınç, "Göreve başladığımız günden bu yana kapımızı her kesimden vatandaşımıza ve misafirimize açtık, bundan sonra da açmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Başkan Kılınç'ın kendileriyle sık sık bir araya gelmesinden duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar ise önerileri ve sorunlarını direk başkana iletebilmenin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, hassasiyetinden dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN