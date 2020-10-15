Başkan Kılınç, belediye çalışanı için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, korona virüsten dolayı hayatını kaybeden belediye personeli Müslüm Toprak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajında, birlikte çalıştığı mesai arkadaşına Allah'tan rahmet dileyen Başkan Kılınç, "Birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz kıymetli mesai arkadaşımız Müslüm Toprak'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Örnek kişiliğiyle herkes tarafından sevilen Müslüm kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN