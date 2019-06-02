Başkan Kılınç belediye personeliyle bayramlaştı
27 dakika önce
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışan personelle bayramlaştı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:04 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç
, Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışan personelle bayramlaştı.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 4 Haziran Salı günü başlayacak olan Ramazan Bayramı
dolayısıyla Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışan personelle bir araya gelerek onların bayramını kutladı. Bayram öncesi son mesai gününde belediye ana binasında ve ek binalarında bulunan odaları tek tek gezerek, görevli personellerle bayramlaşan Başkan Kılınç, tüm personelinin ve ailelerinin bayramını kutladı. - ADIYAMAN
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