Başkan Kılınç: "Bölgemizdeki vaka sayılarında artış var" - Son Dakika

Başkan Kılınç: "Bölgemizdeki vaka sayılarında artış var"

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, son dönemde bölgedeki vaka sayılarında artış yaşandığını kaydetti.

Başkan Kılınç:

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, son dönemde bölgedeki vaka sayılarında artış yaşandığını kaydetti.


Başkan Süleyman Kılınç, "Çarşı merkezi normal zamandan daha kalabalık. Bazı kişiler maske bile takmıyor, sosyal mesafeye dikkat etmiyor. Eğer böyle devam edilirse devletimizin tüm çabaları boşa gider ve vaka sayısı yine istenmeyen sevilere yükselir" dedi.


Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, korona virüs (Covid-19) ile ilgili ciddi ve etkin bir mücadele ortaya koyan ve gösterdiği başarılı performansla vaka sayısı ve ölüm oranlarında birçok ülkeden daha başarılı bir grafik sergileyen Türkiye'de başlatılan normalleşme süreci öncesi önemli uyarılarda bulundu.


Son günlerde Adıyaman'ın da içerisinde bulunduğu bölge illerindeki vaka sayılarında artışların gözlemlediğini belirten Başkan Kılınç, vatandaşlardan daha dikkatli olmalarını istedi.


Bir rehavetin söz konusu olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, bunun ağır bedelleri olabileceği uyarısında bulunarak, "Aralık ayı itibariyle Çin'de başlayan ve yavaş yavaş tüm dünyaya yayılan, 11 Mart itibariyle de Türkiye'nin ciddi şekilde gündemine giren korona virüsle mücadelemiz devam ediyor. Bugün itibariyle dünya genelinde yaklaşık 6 milyon insan bu hastalıktan etkilendi. Maalesef 364 bin insan da bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hakeza ülkemizde de vaka sayısı bugün itibariyle 162 bine, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı da 489'a ulaştı. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizde toplam iyileşen sayısı da 126 bine ulaştı.


İstatistiklere baktığımızda ülke olarak süreci çok iyi götürdüğümüz açıkça görünüyor çok şükür. Avrupa ülkelerinde ölüm oranları yüzde 10 ile 16 arasında değişirken ülkemizde bu oran 2.8 civarında. Bu çok iyi bir oran, ancak bu oranlar bundan sonra da böyle devam eder mi bilmiyoruz. Bundan dolayı vatandaşlarımızı özellikle uyarmak istiyorum. Son zamanlarda Adıyaman ve komşu illerin içerisinde olduğu bölgemizdeki vaka sayılarında artış var. Çarşı merkezinde cadde ve sokaklar normal zamandan bile kalabalık. Bu kalabalığın yanında bazı vatandaşlarımız maske kullanmayıp, sosyal mesafe kuralını hiçe sayıyor. Küçücük bir işyerinde bile çok sayıda insanın oturup sohbet ettiğini görüyoruz. Böyle devam edilirse, bu süreç yönetilemez. Tekrar uyarmak istiyorum! Vatandaşlarımız kesinlikle maskesiz dolaşmamalı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeli. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız çok yoruldu, kurallara uymayarak onlara daha da yük olmamalıyız. Bunları panik ortamı oluşsun diye söylemiyorum ancak bu gerçekleri de halkımızın bilerek, ona göre davranması lazım" diye konuştu.


Korona virüsten korunmak için üç parametrenin uygulanmasının yeterli olacağını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, "Bu üç parametre toplumda bulunan herkesin maske takması, sosyal mesafe kurallarına uyulması ve kişisel hijyene önem verilmesidir. Eğer bunları hayatımızda eksiksiz uygularsak virüs hayatımıza giremez. Ama bu sıcaklara rağmen hala vaka sayılarında artış gözlemleniyorsa o zaman bir yerde hata yapıyoruz demektir. Bölgemizde, ilimizde ve özellikle de ilçelerimizde yaşanan vaka artışının sebebi duyarsızlık gibi görünüyor. Genç kesim hastalığın sadece yaşlılara bulaşacağını sanıyor. Bu yanlış bir düşünce, kawasaki dediğimiz bir virüs türü de çocukları tehdit etmekte. Bundan dolayı herkesin kendi tedbirini en sıkı şekilde alması gerekiyor. Kapalı alanlarda sigara içen vatandaşlarımızı da ayrıca uyarmak istiyorum. Bu virüsün en çok sevdiği ortamlar kapalı, nemli, havasız ve sigara içilen ortamlardır. Hatta sigara dumanının virüsü taşıyabileceği türden bilgiler bile konuşuluyor. Lütfen bu konuda da duyarlı olunmalı. Bir başka tehlike de asansörlerdir. Engelli ve yaşlı vatandaşlar dışındakiler kesinlikle asansörü kullanmamalılar. Unutulmamalı ki, pozitif vakalı bir kişi bu virüsü 400 kişiye bulaştırabilir. Bundan dolayı çok daha dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bu virüsün bir ilacı henüz bulunmuş değil. Verilen ilaçların hepsi destek amaçlı verilen ilaçlardır. Halk olarak yapmamız gereken tek şey dikkatli davranmaktır. Eğer dikkat edersek virüsten daha çabuk kurtuluruz" şeklinde uyarılarda bulundu. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 05:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kılınç: 'Bölgemizdeki vaka sayılarında artış var' - Son Dakika

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