Son Dakika Haberleri: Başkan Kılınç, çalışmaları yerinde inceledi
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç, çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Kılınç, çalışmaları yerinde inceledi

6 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesi'nde devam eden farklı seviyeli köprülü kavşak inşaat alanında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Kılınç, çalışmaları yerinde inceledi, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesi'nde devam eden farklı seviyeli köprülü kavşak inşaat alanında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'ın temel sorunlarını ortadan kaldırmak için gayretle çalışan Adıyaman Belediyesi'nin, faklı seviyeli köprülü kavşak (battı-çıktı) çalışmalarının devam ettiği Altınşehir Mahallesi'ndeki inşaat alanında gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.


Sürdürülen çalışmalardan dolayı sıkıntı yaşayan mahalle sakinlerinin mağduriyetlerinin minimuma indirilmesi için gece gündüz demeden çalışan Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri müdürlüğü (ASKİM) ekipleriyle bir süre sohbet eden Başkan Kılınç, gayretle çalışan işçilere kolaylıklar dileyip, ASKİM Müdürü Şevket Baybatmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Ziyaret sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, faklı seviyeli köprülü kavşak çalışmalarının bulunduğu alanda gerçekleştirilen 500'lük PE-100 içme suyu ana hat borularının döşeme çalışmasının en kısa sürede tamamlanması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını dile getirdi. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Altınşehir, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni evli çiftin evi lağım suları altında kaldı
TEM'de otomobil kamyona çarpıp takla attı: 2 ölü, 1 ağır yaralı Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü 20 yıllık eşini darp edip üzerine kaynar su döktü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 23:08:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kılınç, çalışmaları yerinde inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]