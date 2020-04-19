Başkan Kılınç, çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahalle'de sürdürülen freze çalışmalarını yerinde inceledi.



Mesaisinin büyük bir kısmını korona virüsle mücadeleye ayıran, geri kalan zamanını da belediyenin rutin işleriyle ilgilenerek geçiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahallede gerçekleştirilen asfalt öncesi freze çalışmalarını yerinde gördü. Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve Mithat Töken ile birlikte çalışma alanına giden ve burada sorumlulardan bilgi alan Başkan Kılınç, yolun en kısa sürede hizmete açılacağını söyledi. Çalışmalarla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Kılınç, "Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüse rağmen, havaların ısınmasını fırsat bilerek gerekli tedbirleri alıp, asfalt sezonunu başlattık. Özellikle büyük ihtiyaç duyulan noktalara öncelik vererek başlattığımız asfalt çalışmalardan bir tanesi olan Yeni Mahalledeki çalışmamızı yerinde inceledik. Henüz asfalt çalışmasının ilk aşaması olan freze işlemini gerçekleştiren ekiplerimiz kısa süre içerisinde buradaki çalışmalarını tamamlayarak, yolu halkımızın hizmetine açacak" diye konuştu. - ADIYAMAN