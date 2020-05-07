Başkan Kılınç, çiftçinin sorunlarını iletti - Son Dakika

Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, 22 Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu başkanlarıyla video konferans sistemiyle görüşen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'a çiftçilerinin sıkıntılarını iletti.

Kılıç, toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmede, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç'a Muş ve ilçelerindeki çiftçilerin sorun ve sıkıntılarını dile getirdiklerini söyledi.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin taleplerini Tunç'a aktardığını ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Bakan yardımcımıza ilçemizde yapılmasını istediğimiz projelerimiz ilettik. Bakan yardımcımıza yıllar önce ilçemizde kapanan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yeniden açılması isteğimizi ilettik. Sayın bakan yardımcımız istek ve taleplerimizi dinledi. Sayın bakan yardımcımıza bölgedeki çiftçilerin sorunlarını konuşmak adına düzenlediği toplantı için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."