Başkan Kılınç devam eden yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Başkan Kılınç devam eden yol çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, organize sanayi bölgesi ile küçük sanayi sitesini birbirine bağlayacak olan Karapınar Mahallesindeki yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, organize sanayi bölgesi ile küçük sanayi sitesini birbirine bağlayacak olan Karapınar Mahallesindeki yol çalışmalarını yerinde inceledi. Yeni yol çalışmalarının sürdürüldüğü organize sanayi bölgesindeki alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gelinen noktayla ilgili sorumlulardan bilgi aldı. Devam eden yol ile ilgili kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, "Halkımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah şehrimizi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

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