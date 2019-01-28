Başkan Kılınç: "Emekçiler Enflasyona Ezdirilmemeli"

Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Hasan Kılınç, enflasyon oranında zam taleplerinin olduğunu ve emekçilerin enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Hasan Kılınç, enflasyon oranında zam taleplerinin olduğunu ve emekçilerin enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini kaydetti.



Hasan Kılınç, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde yaşanan sıkıntılar ve kadro kapsamı dışında kalan taşeron işçilerin durumu ile ilgili açıklamada bulundu.



Hasan Kılınç, "696 sayılı KHK ile kamuda taşeron şirketler bünyesinde çalışmakta olan işçilerin, sürekli kamu işçisi kadrolarına ve işçi statüsüne geçiş işlemleri 02.04.2018 tarihi itibariyle tamamlanmıştı. Kadroya ve işçi statüsüne geçişi yapılan işçilerin ücret ve sosyal hakları, Yüksek Hakem Kurulu tarafından 2016 yılındaki enflasyon verilerine göre belirlenmişti.



TUİK tarafından 2018 yılı enflasyonu (TÜFE oranı) yüzde 20,30 olarak açıklandı. Bu nedenle çalışanların satın alma gücü azaldı. Hükümetimizin, el emeğinden başka sermayesi olmayan emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceği kararlılığına dayanarak, taşeron şirketlerde çalışmakta iken sürekli işçi kadrosuna geçen çalışanlar ile halen KİT'lerde çalışıp da kadro alamayan çalışanların enflasyon karşısında korunmasını taleplerimizi yineliyoruz.



Bu kapsamdaki çalışanların çok büyük talep ve beklentileri bulunmaktadır. Üyelerimiz bu taleplerini dilekçe göndermek şeklinde demokratik yöntemlerle ortaya koymaktadırlar. Mahalli seçimler sürecinde olduğumuzun altını çizerek, emekçi kardeşlerimizin, bu haklı ve yerinde taleplerine olumlu bir karşılık verilmesinin önemine vurgu yapmak istiyoruz.



2018 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmiştir.



Bu toplu iş sözleşmesine göre belirlenen ücret zamlarına geriye dönük altı aylık enflasyon farkı eklenmiştir. Bu şekilde, 2018 ve 2019 yılında yapılan zamlar ile kamu çalışanları enflasyon karşısında korunmuştur.



Bu nedenle, bizde Hizmet-İş olarak, işçilerin ücret ve sosyal haklarında artan enflasyon karşısında TUİK tarafından 2018 yılı enflasyonu (TÜFE oranı) yüzde 20,30 oranında artış/ zam yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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