Başkan Kılınç, engelli vatandaşın talebini yerine getirdi - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Engelliler Haftası dolayısıyla evinde ziyaret ettiği engelli vatandaşın tekerlekli sandalye talebini yerine getirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Mehmet Çelik isimli engelli vatandaşı evinde ziyaret etti.

Çelik ve yakınlarıyla sohbet eden Başkan Kılınç, daha önce Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM)'ne başvurarak tekerlekli sandalye talebinde bulunan Mehmet Çelik'in talebini yerine getirdi.

Ziyarette konuşan Başkan Kılınç, "Bugün Engelliler Haftası dolayısıyla engelli kardeşimiz Mehmet Çelik'i evinde ziyaret ederek bir isteği olup olmadığını sorduk. Daha önce Toplumsal Gelişim Merkezimize başvurarak tekerlekli sandalye talebinde bulunan kardeşimizin talebini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Engelli olan vatandaşlarımıza sahip çıkmak, onların taleplerini mümkün olduğunca yerine getirmek bizim asli görevlerimizden bir tanesidir. Bu vesileyle bir kez daha tüm engelli kardeşlerimizin haftasını kutluyor, hepsine en derin muhabbetlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Mehmet Çelik ise, evlerine gelerek kendilerini ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür ederek, Başkan Kılınç'ın destekleriyle hediye edilen tekerlekli sandalyeyi denedi. - ADIYAMAN