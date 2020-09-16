Başkan Kılınç, eski Samsat Caddesi esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Eski Samsat Caddesi esnafına yaptığı ziyarette vatandaşların sorunlarını dinleyip, belediyenin çalışmalarını anlattı.

Her fırsatta halkla iç içe olmaya büyük önem gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gün içerisinde yoğun mesaisinin dışında kalan zamanlarını vatandaşlarla bir arada geçirmeye devam ediyor.

Esnaf ziyaretlerinin sonuncusunu Eski Samsat Caddesi'ne yapan Başkan Kılınç, burada yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızın beklenti, ihtiyaç ve sorunlarını birinci ağızdan dinlemek amacıyla sürekli onlarla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Ziyaretlerde, belediyemiz tarafından sürdürülen hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirmeleri bizleri oldukça mutlu ve motive ediyor. Hemşerilerimizin de destek ve duaları ile üretmiş olduğumuz projeler ve yapacağımız çalışmalarla Adıyaman'ımızı daha da ilerilere taşıyacağız inşallah" diye konuştu. - ADIYAMAN