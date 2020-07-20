Başkan Kılınç esnaflarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Kılınç esnaflarla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Mimar Sinan Parkı civarındaki esnafla bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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