Son Dakika Haberleri: Başkan Kılınç, Gölbaşı Caddesi esnafını ziyaret etti
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç, Gölbaşı Caddesi esnafını ziyaret etti

Başkan Kılınç, Gölbaşı Caddesi esnafını ziyaret etti

7 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehrin en işlek caddelerinden olan Gölbaşı Caddesi esnafını ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Kılınç, Gölbaşı Caddesi esnafını ziyaret etti, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehrin en işlek caddelerinden olan Gölbaşı Caddesi esnafını ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinledi.


Birçok önemli mağazanın yer aldığı cadde üzerinde bulunan işyerlerini tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen ve proje aşamasında olan çalışmalar hakkında bilgi verip, vatandaşın ve esnafların talep ve önerileri dinledi.


Ziyaret sonunda yaptığı değerlendirmede, halkla birlikte el ele vererek Adıyaman'ı hak ettiği yerlere ulaştıracaklarını söyleyen Başkan Kılınç, "Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, onların görüş ve önerilerini dinledik. Büyük keyif aldığımız bu ziyaretlerde hem çalışmalarımızı anlatıyor, hem de vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Daha güzel yatırımlar ve daha güzel bir Adıyaman için, daha önce olduğu gibi her anı halkın içinde, halkla birlikte değerlendirip, talep ve önerileri bizzat dinliyoruz" diye konuştu.


Cadde sakinleri ise Adıyaman için gösterdikleri gayretli çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:34 Kaynak: İHA
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