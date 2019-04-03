Son Dakika Haberleri: Başkan Kılınç Hayırlı Olsun Dileklerini Kabul Etti

Başkan Kılınç Hayırlı Olsun Dileklerini Kabul Etti

2 saat önce

31 Mart seçimlerinden galip ayrılarak Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçilen Süleyman Kılınç, görevinin ilk gününde hayırlı olsun dileğinde bulunmak isteyen misafirlerini ağırladı.

Başkan Kılınç Hayırlı Olsun Dileklerini Kabul Etti, System.String[]
31 Mart seçimlerinden galip ayrılarak Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçilen Süleyman Kılınç, görevinin ilk gününde hayırlı olsun dileğinde bulunmak isteyen misafirlerini ağırladı.

AK Parti'nin adayı olarak girdiği 31 Mart seçimlerinde oyların yüzde 53,22'sini alarak Adıyaman'ın yeni Belediye Başkanı seçilen Süleyman Kılınç mazbatasını aldıktan sonra yoğun mesaisine başladı.

Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinin ilk gününde kendisini ziyaret eden Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Samsat eski Belediye Başkanı Yusuf Fırat, Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat ve beraberindeki heyet ile vatandaşları ve personeli ağırlayan Başkan Kılınç, hayırlı olsun dileklerini kabul etti.

Yoğun bir döneme bismillah diyerek başladıklarını söyleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, tek amaçlarının Adıyaman'a ve Adıyamanlı hemşerilerine layık oldukları hizmeti sunmak olduğunu dile getirdi.

Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde kendisi gibi göreve yeni seçilen Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ile Samsat'ın eski Belediye Başkanı Yusuf Fırat'a yaptıkları nazik ziyaretten dolayı teşekkür de eden Başkan Kılınç, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'a yeni dönemde başarılar diledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:55 Kaynak: İHA

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel
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