Başkan Kılınç, il genel meclisi mart ayı toplantısına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç, il genel meclisi mart ayı toplantısına katıldı - Son Dakika

Başkan Kılınç, il genel meclisi mart ayı toplantısına katıldı

6 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Genel Meclisi Mart ayı toplantısına katılarak, meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Kılınç, il genel meclisi mart ayı toplantısına katıldı, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Genel Meclisi Mart ayı toplantısına katılarak, meclis üyeleriyle bir araya geldi.


İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ile meclis üyeleri tarafından karşılanan Belediye Başkanı Kılınç, sürdürülen projeler için ortak akıl oluşturulması gerektiğini dile getirerek, ziyaretin amacının da bu olduğunu belirtti. Adıyaman Belediyesi ile İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaların konuşulduğu ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve İl Genel Meclisi üyeleriyle sohbet eden Başkan Kılınç, "İl genel meclisimizin Mart ayı toplantısına katılarak devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk. Ortak akıl oluşturarak Adıyaman'ımızı daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarımız devam edecek. Çünkü bizim tüm heyecanımız Adıyaman'ımız için" diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve meclis üyeleri ise Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Mehmet Can, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Türk ve Rus askeri heyetleri 10 Mart'ta Ankara'da bir araya gelecek Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti İrem Derici'den sosyal medyadaki takipçisine sert yanıt: Sonra küfür etti oluyor

Son Dakika Haberleri
23:06 OSMAN KAVALA 'CASUSLUK' SUÇUNDAN DA TUTUKLANDI
23:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'dan ayrıldı
23:00 Osman Kavala 'Casusluk' suçundan da tutuklandı (1)
22:59 OSMAN KAVALA 'CASUSLUK' SUÇUNDAN DA TUTUKLANDI (1)
22:58 ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti - 2

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 23:08:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kılınç, il genel meclisi mart ayı toplantısına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]