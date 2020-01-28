Başkan Kılınç, İmamağa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, güneşli havayı fırsat bilerek sohbet ortamı oluşturan İmamağa Mahallesi sakinlerinin sohbetine ortak oldu.



Mahalle sakinleriyle deprem ve belediyenin çalışmalarını konuşan Başkan Kılınç, vatandaşların istek ve taleplerini almayı ihmal etmedi.



Her fırsatta halkla iç içe olmaya gayret gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, son yaşanan deprem ve Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, vatandaşların sorun ve önerilerini dinledi.



Ziyaret sonunda kısa bir açıklamada bulunan Başkan Kılınç, "Hemşerilerimizin daha iyi koşullarda yaşamını sürdürmeleri için yapılan şikayetleri ortadan en kısa sürede değerlendirip, sorunları ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN