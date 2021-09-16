Başkan Kılınç, işitme engelli çiftin nikahını kıydı - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, işitme engelli çiftin nikahını kıydı.

Adıyaman'da yaşayan işitme engelli Mesut Omağ ile Dilan Tosun çifti nikah akdini yerine getirmek için Adıyaman Belediyesi Nikah Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Genç çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmak istemeyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çiftin nikahını kıydı.

Adıyaman Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleşen törende Omağ ve Tosun çiftinin nikah şahitliğini ise AK Parti İl Başkan Vekili Emrah Bulucu, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, İl Genel Meclis Üyesi Fatih Olgun ile Belediye Meclis Üyesi Yaşar Özkan yaptı.

İşaret dili uzmanı eşliğinde kıyılan nikahın ardından Başkan Kılınç ve şahitler, genç çifti ve ailelerini tebrik etti. Başkan Kılınç ise yaptığı konuşmada, "Mesut ve Dilan evlatlarımızın birlikteliğini perçinledik ve nikahlarını kıydık. Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında mutluluklar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN