Başkan Kılınç İstiklal Caddesi esnafını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç İstiklal Caddesi esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Kılınç İstiklal Caddesi esnafını ziyaret etti

6 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İstiklal Caddesi esnafını ziyaret ederek, sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Başkan Kılınç İstiklal Caddesi esnafını ziyaret etti, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İstiklal Caddesi esnafını ziyaret ederek, sıkıntı ve taleplerini dinledi.


Bölgede bulunan iş yerlerini tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, vatandaşın ve esnafların sorun ve önerileri dinledi. Başkan Kılınç, esnaf ziyaretinde yaptığı değerlendirmede, "Adıyaman hepimizin ortak sevdası ve ortak paydasıdır. Gönül ve güç birliğiyle şehrimizi kalkındırarak cazibe merkezi haline getirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.


Vatandaşlar ve esnaflar da, Başkan Kılınç'a yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

İstiklal Caddesi, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:06 Kaynak: İHA
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