Başkan Kılınç, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, mesajında Jandarma Genel Komutanlığı'nın ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması için sarsılmaz bir inançla, millet ve vatan sevgisiyle görev yaptığını vurguladı.

Başkan Kılınç, "Jandarmamızın bu yüksek ruh ve şuurla görevlerini yerine getirirken gösterdiği büyük fedakarlık ve ulaştığı başarılar her türlü takdirin üstündedir. Kahraman vatan evlatlarının birlik ve bütünlüğümüz uğrunda gösterdikleri eşsiz fedakarlıklar, ölümsüz birer hatıra olarak milletimizle daima yaşayacaktır. Büyük bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiren jandarma teşkilatımızın değerli mensuplarını, hayatlarını feda etme uğruna ortaya koydukları cesur, kararlı ve özverili çalışmalar için tebrik ediyorum. 1839 yılında kurulan, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında bu güne kadar hiçbir tehdide boyun eğmeden görevini yerine getiren kahraman jandarmamız, bundan sonra da üstlendiği zorlu görevi başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Jandarma teşkilatımızın 182. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN