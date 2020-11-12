Başkan Kılınç kaldırım genişletme çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Başkan Kılınç kaldırım genişletme çalışmalarını denetledi

12.11.2020 16:40
Başkan Kılınç kaldırım genişletme çalışmalarını denetledi, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Erdem Caddesinde sürdürülen kaldırım genişletme ve yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Erdem Caddesinde sürdürülen kaldırım genişletme ve yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Erdem Caddesindeki kaldırım genişletme ve yol yenileme çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Kılınç, caddedeki esnafla da sohbet ederek, hedeflerinin sorunlarından arındırılmış bir Adıyaman olduğunu ve bunun için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

İncelemeler sonunda bir açıklama yapan Başkan Kılınç, "Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Erdem Caddesinde sürdürülen kaldırım genişletme ve yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledik. Uzun zamandır bir yandan korona virüs salgınıyla mücadele ederken, diğer yandan da asli belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmeye çalışıyoruz. İnşallah halkımızın sorunlarını en hızlı şekilde çözerek bize olan sevgi ve güvenlerine layık olmaya devam ederiz" diye konuştu.

Cadde esnafı ise yolda yapılan yenileme çalışmalarından dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç kaldırım genişletme çalışmalarını denetledi
Başkan Kılınç kaldırım genişletme çalışmalarını denetledi

Fen İşleri Müdürlüğü, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kılınç kaldırım genişletme çalışmalarını denetledi - Son Dakika


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