Son Dakika Haberleri: Başkan Kılınç, Kap Cami Mahallesi'nin sorunlarını yerinde dinledi
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç, Kap Cami Mahallesi'nin sorunlarını yerinde dinledi

Başkan Kılınç, Kap Cami Mahallesi'nin sorunlarını yerinde dinledi

6 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, geleneksel Cuma ziyaretleri kapsamında Kap Cami Mahallesi Muhtarı Gaffari Kaya'yı ziyaret ederek, mahallenin sorunlarını yerinde görüp, inceledi.

Başkan Kılınç, Kap Cami Mahallesi'nin sorunlarını yerinde dinledi, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, geleneksel Cuma ziyaretleri kapsamında Kap Cami Mahallesi Muhtarı Gaffari Kaya'yı ziyaret ederek, mahallenin sorunlarını yerinde görüp, inceledi.


Kap Cami Mahallesi Muhtarı Gaffari Kaya'yı muhtarlık bürosunda ziyaret edip, mahalle hakkında bilgiler alan ve sorunları yerinde görüp, inceleyen Başkan Kılınç'a, belediyenin icracı müdürleri eşlik etti. Belediye Başkanı Kılınç ziyarette yaptığı konuşmada, "Mesai mefhumu gözetmeden artık geleneksel hale getirdiğimiz Cuma Ziyaretleri kapsamında bu hafta Kap Cami Mahallesi Muhtarımız Gaffari Kaya'yı ziyaret ettik. Muhtarımızdan mahallesinin sorunları ve taleplerini dinledik. İcracı müdürlerimizle birlikte sorunları yerinde tespit edip, çözümü için gerekli talimatları verdik. Hemşehrilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretlerin son derece verimli geçtiğini düşünüyorum. Allah'ın izniyle, belediye olarak tüm mahallelerimizde elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince önemli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Kap Cami Mahalle Muhtarı Gaffari Kaya ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:27 Kaynak: İHA
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