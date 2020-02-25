Başkan Kılınç, Kemalpaşa Caddesindeki çalışmaları inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç, Kemalpaşa Caddesindeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Başkan Kılınç, Kemalpaşa Caddesindeki çalışmaları inceledi

6 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karapınar Mahallesi Kemalpaşa Caddesinde sürdürülen yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Kılınç, Kemalpaşa Caddesindeki çalışmaları inceledi, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karapınar Mahallesi Kemalpaşa Caddesinde sürdürülen yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.


Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Karapınar Mahallesi Kemalpaşa Caddesinde yol genişletme çalışması gerçekleştiriliyor.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları mahalle muhtarı ve mahalle sakinleriyle birlikte yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yetkililerden bilgi aldı.


Çalışmalarla ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, yol açma ve malzeme serme çalışmalarını hızlı bir şekilde yapıp yolu kısa süre içerisinde hizmete açmayı hedeflediklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:10 Kaynak: İHA
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