Başkan Kılınç, kitap okumanın önemine dikkat çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç, kitap okumanın önemine dikkat çekti - Son Dakika

Başkan Kılınç, kitap okumanın önemine dikkat çekti

6 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kısa bir süre önce açılarak Adıyamanlı kitapseverlerin ortak buluşma noktalarından birisi olan Hayathanem Kitap Kafeyi ziyaret ederek, kitapseverlerle bir araya geldi.

Başkan Kılınç, kitap okumanın önemine dikkat çekti, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kısa bir süre önce açılarak Adıyamanlı kitapseverlerin ortak buluşma noktalarından birisi olan Hayathanem Kitap Kafeyi ziyaret ederek, kitapseverlerle bir araya geldi.


Eğitime verdiği önemle dikkat çeken Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilde kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Hayathanem Kitap Kafeyi ziyaret ederek, kitapseverle bir araya geldi.


Hayathanem Kitap Kafe ziyaretinde, kitapseverlerle sohbet eden ve kitap okumanın, insanlara eşsiz bir mutluluk hissi verdiğini söyleyen Başkan Kılınç, Adıyaman'da bu tür mekanların artmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi.


Kitap Kafe'nin açılmasına vesile olan Yakup Tosun ve arkadaşlarından, çalışmalar hakkında bilgiler de alan Başkan Kılınç, "Kitap okumak, okumayı seven insanlar için vazgeçilmez bir tutkudur. İçimizdeki öğrenme, merak ettiğimiz soruların cevabını arama ve kişisel gelişim ihtiyacını karşılama hissinin tatmin olacağı en temel şey kitaptır. Bu kitapların en tat alınarak okunacağı mekanlar da kitap kafelerdir. Bu vesileyle kısa süre önce ilimizde faaliyetlerine başlayan Hayathanem Kitap Kafeyi ziyaret ederek, hem buranın açılmasına vesile olan arkadaşlarımızı tebrik etmek, hem de kitapsever arkadaşlarımız ve kardeşlerimizle bir araya gelmek istedim. İnşallah ilimizde bu tür mekanların sayısı daha da artar ve insanlarımız ruhsal açlığını bu yolla doyurur. Bu anlamda, Adıyaman Belediyesi olarak biz de bu konuda üzerimize düşen her türlü çabaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:43 Kaynak: İHA
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