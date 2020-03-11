Başkan Kılınç, köprülü kavşak çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç, köprülü kavşak çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Başkan Kılınç, köprülü kavşak çalışmalarını inceledi

6 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yapımı yüzde 70 oranında tamamlanan köprülü kavşak çalışmalarını inceledi.

Başkan Kılınç, köprülü kavşak çalışmalarını inceledi, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yapımı yüzde 70 oranında tamamlanan köprülü kavşak çalışmalarını inceledi.


Seçim öncesi vaatleri arasında bulunan ve kısa süre önce Karayolları Genel müdürlüğü tarafından Altınşehir Mahallesinde yapımına başlanan farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmalarıyla yakından ilgilenen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çalışmaların yüzde 70 oranında tamamlandığını müjdeledi.


Atatürk Bulvarı Altınşehir Mahallesi üniversite önünde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kılınç, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağına inandığını dile getirdi.


İncelemeler sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, gayretle çalışan personele ve bu önemli eserin Adıyaman'a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Altınşehir, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:11 Kaynak: İHA
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