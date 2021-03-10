Başkan Kılınç, kursiyerlerle bir araya geldi - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOGEM'i ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Toplumsal Gelişim Merkezini (TOGEM) ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sorumlulardan çalışmalar hakkında bilgiler alıp, kursiyerlerle sohbet etti.

Ziyarette TOGEM'in faaliyet alanları arasında bulunan kursları gezen Başkan Kılınç, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenleri tebrik etti.

En önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, bunu da TOGEM yoluyla gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Toplumsal Gelişim Merkezimiz bünyesinde açtığımız kurslarla halkımızın hem sosyalleşmesini hem de meslek edinmesini amaçlıyoruz. Elde edilen başarılar bizi mutlu ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN