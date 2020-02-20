Başkan Kılınç, lise öğrencilerine kitap dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç, lise öğrencilerine kitap dağıttı - Son Dakika

Başkan Kılınç, lise öğrencilerine kitap dağıttı

7 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek, bu yıl 8.'si düzenlenecek olan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür yarışması için kitap dağıttı.

Başkan Kılınç, lise öğrencilerine kitap dağıttı, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek, bu yıl 8.'si düzenlenecek olan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür yarışması için kitap dağıttı.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bu yıl 8.'si düzenlenecek olan 'Ufka yolculuk' bilgi ve kültür yarışmasının kitap dağıtım töreni için bu kez Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu. Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşen törende öğrencilerle sohbet edip, okumanın önemi hakkında bilgiler veren Başkan Kılınç, daha sonra bu yıl 29 Şubat, 1 ve 2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınav için 'Edep ve adap' konularının işlendiği kitapları öğrencilere dağıttı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden saldırgan FETÖ iddialarını reddetti Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü

Son Dakika Haberleri
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 23:51:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kılınç, lise öğrencilerine kitap dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]