Başkan Kılınç, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını çözmek için istişare etti.



Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehrin en ücra köşesine kadar hizmet götürebilmek için mahalle muhtarlarından destek almaya devam ediyor.



Mahalle muhtarlarıyla makamında bir araya gelen Belediye Başkanı Kılınç, muhtarlardan mahallelerinin sorunları hakkında bilgi aldı.



Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş'ın öncülüğünde, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile bir araya gelen muhtarlar ziyarette yaptıkları konuşmada, sık sık kendileriyle görüşerek mahallelerinin sorunlarını ortadan kaldırma gayreti içerisinde olan Başkan Kılınç'a teşekkür etti.



Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise tek gayelerinin temel sorunlarından arındırılmış bir Adıyaman olduğunu dile getirerek, "Adıyaman Belediyesi olarak hizmeti şehrin en ücra köşesine kadar götürmek boynumuzun borcu. Bunun en doğru yolu da muhtarlarımızla ortak hareket etmektir. Muhtarlık makamı halkla kurumlar arasında bir köprüdür. Bundan dolayı bizde mahallelerimizde yapacağımız çalışmaları muhtarlarımızın ve mahallelinin talepleri doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Tek gayemiz Adıyaman'ımız için el birliğiyle güzel çalışmalara imza atmaktır. Bu konuda hiçbir zaman görevden kaçmayıp, her zaman bize destek olan muhtarlarımıza özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN