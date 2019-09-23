Başkan Kılınç, millet bahçesinde incelemelerde bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, DSİ Adıyaman Şube Müdürü Emin Ertürk ile birlikte, şehrin batısında bulunan Eğriçay alanında yapımına başlanan millet bahçesindeki çalışmaları inceleyerek, bilgi aldı.



DSİ Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen ve projenin ilk ayağı olarak kabul edilen altyapı, gölet ve kanal çalışmalarını DSİ Adıyaman Şube Müdürü Emin Ertürk ile birlikte inceleyen Başkan Kılınç, projenin tamamlanmasıyla Adıyaman'ın nefes alacağını dile getirdi. Başkan Kılınç, inceleme sonrası yaptığı değerlendirmede projenin en önemli adımının tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi. Başkan Kılınç, "Çevre ve Şehircilik Bakanımızla yaptığımız görüşmelerden sonra hızlanan projenin ilk adımını atan DSİ, projenin ilk yılında 7 adet tersip bendi yapıp, 2 bin 300 metrelik dere ıslahı ve bir trapez kanalını bitirilmek için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Bu çalışmalarla dereye akan atık sular ıslah edildikten sonra millet bahçesi için gerçek anlamda çalışmalara başlanılacak. Bundan sonraki süreçte de, projemizin içerisinde yer alan cami, amfi tiyatro, seyir terası, çocuk köyü, kır düğün salonu, futbol sahaları, voleybol ve basketbol sahaları, kapalı kadın spor salonu, tenis kortu, go-kart, paintball, çeşitli bahçe alanları, hasat satış pazarı, interaktif tarım alanı ve konutları, çocuk doğa kampı, planetaryum, 15 Temmuz Anıtı, kültür evi, bungalovlar, macera parkı, yazlık sinema, akuapark, kafeler, etkinlik balkonu ve daha bir çok etkinlik alanları için çalışmalar gerçekleştirilecek. Şimdiden bu önemli proje için emek veren herkese ilim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN