Başkan Kılınç, millet caddesindeki çalışmaları yerinde inceledi

Adıyaman Belediyesi tarafından 3. Çevreyolunu Eski Samsat Caddesi'ne kadar uzatmak için millet caddesinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, işçilerle çay içip yetkililerden bilgi aldı.



Daha önce 3. Çevreyolunu Atatürk Bulvarına kadar açan Adıyaman Belediyesi'ne bağlı ekipler, şimdide 3. Çevreyolunu Eski Samsat Caddesine bağlamak için Bahçecik Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi arasında kalan Millet Caddesi'nde gerçekleştirdikleri çalışmalarla, 'Güney Çevreyolu' projesinin en büyük adımını atıyor. Son olarak Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) tarafından altyapı çalışmaları sürdürülen yolda incelemelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, işçilerle çay içip, ASKİM Müdürü Mehmet Şevket Baybatmaz'dan bilgi aldı. İncelemeler sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Halkımızın büyük teveccühüyle geldiğimiz belediye başkanlığı görevinde en büyük hedefimiz, halkımızın menfaati için el değmedik yer bırakmamak. Bu düsturla yola çıkan arkadaşlarımızla birlikte şehrimizin gelişmesine katkı sunacak birçok projeyi hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Millet Caddesi'nde sürdürdüğümüz çalışmamız. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Hilton kavşağı ile Sitilce TOKİ'yi birbirine bağlayacak olan caddemizde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledik. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp, yolu halkımızın hizmetine açacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN